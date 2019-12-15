Российская сборная заняла 2 место на Кубке Первого канала

Российская команда завершила турнир на втором месте с пятью очками. Победителем Кубка Первого канала стала сборная Швеции, сумевшая набрать шесть очков.

Оба гола в ворота финнов забил нападающий Антон Слепышев. Он забросил шайбу на второй минуте встречи. Второй раз форвард отличился на 58-й минуте матча.

Сборная России обыграла чехов по буллитам Подробнее

Сборная Финляндии расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с четырьмя очками. Четвертое место досталось чехам — в их активе всего три очка. Матч сборных России и Финляндии состоялся 15 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Посмотреть хоккей пришли почти 68 тысяч зрителей.