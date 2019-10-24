Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

По обновленной информации, российская сборная занимает 37 место. Ее ближайшие соседи — Ирландия (36 место) и Алжир (38 место).

Первые три сборные в рейтинге не изменились. По прежнему лидирует Бельгия, на втором месте оказалась победившая на Чемпионате мира в 2018 году Франция, а на третьем — Бразилия.

Украинская сборная стала выше на три позиции и теперь занимает 22 место. Однако сборные Никарагуа и Южного Судана добились самого большого прогресса — на 11 строчек выше прошлого показателя.

Мавритания опустилась на 12 позиций, а последнее место в рейтинге заняли сразу две сборные — Сан-Марино и Ангилья.