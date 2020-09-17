Российская сборная поднялась на шесть пунктов в рейтинге FIFA

По данным информагентства, российская сборная поднялась в рейтинге после двух сентябрьских побед в Лиге наций. Отмечается, что перечень FIFA по-прежнему возглавляют Бельгия, Франция, Бразилия и Англия.

Португалии удалось взобраться на пятое место, отодвинув уругвайцев. В 10 лучших также попали испанцы, хорваты, аргентинцы и колумбийцы.

Ранее стало известно, что в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова возбудили уголовное дело. Он напал на судью Никиту Данченкова во время матча с участием команды телеканала «Матч ТВ».

Адвокат Романа Широкова Вадим Лялин не подтвердил информацию о том, что с футболиста взяли подписку о невыезде.

«Я не знаю, почему распространяется ложная информация», — признался юрист. Лялин пояснил, что ни он, ни футболист пока не ознакомлены с материалами дела, поэтому избрание меры пресечения в принципе невозможно.