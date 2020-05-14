Российская сборная по футболу пожелала отцу Нурмагомедова выздоровления

«Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья», — написано в аккаунте сборной в Twitter.

Ранее дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, что Нурмагомедов-старший находится в одном из московских военных госпиталей в тяжелом состоянии. Он перенес операцию на сердце. По оценкам медиков, тренер находится в тяжелом состоянии.

«В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Санитарной авиацией доставили в Москву в тяжелом состоянии», — уточнил он.

В свою очередь один из главных соперников Хабиба, ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, также пожелал отцу Нурмагомедова скорейшего выздоровления.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы», — написал спортсмен в соцсетях.