Российская сборная будет готовиться к играм Кубка Европы ФИБА на базе «Зенита»

Гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Церковный признался, что клуб рад возможности принять национальную сборную.

«Постараемся сделать так, чтобы сборной России было максимально удобно и комфортно, и чтобы тренировки в Санкт-Петербурге принесли максимум для результатов в предстоящих играх», — подчеркнул Церковный.

В свою очередь президент РФБ Андрей Кириленко поблагодарил «Зенит» за предоставление базы для тренировок.

«В условиях сжатых сроков подготовки нам очень важно, чтобы тренировочный сбор и переезд к месту проведения игр прошли для национальной команды максимально гладко», — отметил он.