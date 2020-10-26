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    26 октября 2020, 21:06

    Российская сборная будет готовиться к играм Кубка Европы ФИБА на базе «Зенита»

    Артур Блянихов

    Сборная России по баскетболу проведет тренировочный сбор на базе Академии «Зенита» перед матчами Кубка Европы ФИБА. Об этом сообщили «Невские новости».

    Гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Церковный признался, что клуб рад возможности принять национальную сборную.

    «Постараемся сделать так, чтобы сборной России было максимально удобно и комфортно, и чтобы тренировки в Санкт-Петербурге принесли максимум для результатов в предстоящих играх», — подчеркнул Церковный.

    В свою очередь президент РФБ Андрей Кириленко поблагодарил «Зенит» за предоставление базы для тренировок.

    «В условиях сжатых сроков подготовки нам очень важно, чтобы тренировочный сбор и переезд к месту проведения игр прошли для национальной команды максимально гладко», — отметил он.