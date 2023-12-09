Спорт 09 декабря 2023, 20:05 Российская прыгунья с шестом Сидорова объявила о завершении карьеры Серебряный призер ОИ в прыжках с шестом Сидорова объявила об уходе из спорта РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Пора поставить точку» — так о завершении своей спортивной карьеры объявила серебряный призер в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио Анжелика Сидорова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем обращении к подписчикам спортсменка подчеркнула, что с момента, когда узнала о своей беременности, уговаривала себя подумать и оставить шанс на сохранение спортивной карьеры. Но в итоге приняла решение не оставаться.

Реклама

«За последние несколько лет, я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор», — написала Сидорова.

Спортсменка добавила, что свой уход из спорта представляла не так. По ее словам, последний турнир она хотела провести в Орегоне, но этого у нее не получилось. Она добавила, что много лет старалась сохранить уважение к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), но ее чувства оказались не взаимны.

В активе россиянки Анжелики Сидоровой, кроме серебряной медали Олимпийских игр, также чемпионство Европы 2014 года и чемпионство мира 2019 года. В конце сентября у спортсменки родился сын.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу отказался допустить отстраненных российских спортсменов к соревнованиям для их участия в Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что позиция федерации осталась прежней, несмотря на решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.