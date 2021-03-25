Российская пара фигуристов стала первой в короткой программе на чемпионате мира

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме завершился прокат короткой программы. Ее лидерами стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Пара из РФ набрала 80,16 балла, сообщило РИА «Новости». На втором месте оказались ее соперники из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Выступление действующих чемпионов мира оценили в 77,62 балла.

Тройку лидеров замкнула еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — с результатом в 75,79 балла. На четвертом месте — наши соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, у которых 71,46 балла.

В четверг фигуристы представят на чемпионате произвольную программу.

Из-за решения Спортивного арбитражного суда россияне выступают на международных соревнованиях в Швеции под названием Figure skating federation of Russia и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме фигуристов отсутствуют государственные цвета и герб. Если спортсмены из РФ победят, то церемонию награждения проведут под тему из 1-го концерта Петра Чайковского.