Российская пара фигуристов выиграла золото чемпионата Европы в танцах на льду впервые с 2013 года
Перед своим финальным выступлением пара шла второй по итогам ритм-танца, пишет РИА «Новости». В произвольном танце Синица и Кацалапов смогли заработать 131,69 балла. В сумме спортсмены набрали 220,42 балла, что принесло им золото чемпионата.
Россияне обошли французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Эта пара набрала немного меньше — 220,28 балла.
«БРАВО!!! Никита Кацалапов и Виктория Синицина Чемпионы Европы в танцах на льду! Они выиграли у французов, которых никто не мог обойти, а это сделали наши ребята! УРА! Шикарный, бесподобный прокат! МОЛОДЦЫ!», — эмоционально встретили победу россиян в Twitter.
Французскую пару действительно очень давно никто не мог обойти на чемпионате Европы. Пападакис и Сизерон становились чемпионами соревнований пять раз подряд — с 2015 по 2019 годы.
Россияне же в последний раз занимали первую ступень пьедестала в 2013 году. Тогда золото взяли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В прошлом году Синицина и Кацалапов заняли второе место.
Более того, у россиян есть хорошие шансы выиграть все золотые медали чемпионата Европы. Ранее в Австрии лучшими стали Дмитрий Алиев у мужчин и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский в парном катании. У женщин после короткой программы лидируют три россиянки: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. В последний раз это достижение покорялось России в 2006 году.