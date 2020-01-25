Российская пара фигуристов выиграла золото чемпионата Европы в танцах на льду впервые с 2013 года

Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли России золото в танцах на льду. Они стали первыми на Чемпионате Европы по фигурному катанию. Особую ценность этой победе добавило то, что позади остались французы, которые становились чемпионами пять раз подряд.

Перед своим финальным выступлением пара шла второй по итогам ритм-танца, пишет РИА «Новости». В произвольном танце Синица и Кацалапов смогли заработать 131,69 балла. В сумме спортсмены набрали 220,42 балла, что принесло им золото чемпионата.

Россияне обошли французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Эта пара набрала немного меньше — 220,28 балла.

«БРАВО!!! Никита Кацалапов и Виктория Синицина Чемпионы Европы в танцах на льду! Они выиграли у французов, которых никто не мог обойти, а это сделали наши ребята! УРА! Шикарный, бесподобный прокат! МОЛОДЦЫ!», — эмоционально встретили победу россиян в Twitter.

Французскую пару действительно очень давно никто не мог обойти на чемпионате Европы. Пападакис и Сизерон становились чемпионами соревнований пять раз подряд — с 2015 по 2019 годы.

Россияне же в последний раз занимали первую ступень пьедестала в 2013 году. Тогда золото взяли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В прошлом году Синицина и Кацалапов заняли второе место.

Более того, у россиян есть хорошие шансы выиграть все золотые медали чемпионата Европы. Ранее в Австрии лучшими стали Дмитрий Алиев у мужчин и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский в парном катании. У женщин после короткой программы лидируют три россиянки: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. В последний раз это достижение покорялось России в 2006 году.