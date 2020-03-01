Российская лыжница расплакалась, проиграв сопернице 0,1 секунды

Российские лыжницы заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. Бежавшая последней спортсменка сильно расстроилась из-за своего результата — от призового места ее отделили доли секунды.

Яна Кирпиченко, которая замыкала эстафету, проиграла в борьбе за третье место 0,1 секунды. Победу у Кирпиченко вырвала шведская спортсменка. После поражения девушка упала на снег и расплакалась.

В результате российские лыжницы заняли четверное место. На первом месте расположились спортсменки из Норвегии — они прошли дистанцию за 50 минут и 4,8 секунды. С опозданием на 30,3 секунды к финишу пришли финские спортсменки. Лыжницы из Швеции завершили эстафету, уступив лидерам 1 минуту и 52,2 секунды.

В команду сборной России входили Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

1 марта в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошла и мужская эстафета. Российские спортсмены заняли в ней третье место. Команда отстала от победивших норвежцев на 1,7 секунды.