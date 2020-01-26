Российская лыжница Непряева выиграла золото на этапе Кубка мира

Наталья Непряева выиграла на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Она пришла первой в спринте классическим стилем и была на финише спустя три минуты и 27,08 секунды после старта.

Россиянка смогла обогнать соперницу на 0,26 секунды. Таким образом, второе место на соревнованиях получила лыжница из Словении Анамария Лампич, пишет РИА «Новости». Обладательницей бронзы Кубка мира стала американка Джессика Диггинс с отставанием в 2,44 секунды.

Непряева была единственной российской спортсменкой, которая сражалась за первое место в финале соревнований. В Кубке мира участвовали еще Евгения Шаповалова и Христина Мацокина, но они выбыли в четвертьфинале. Также преодолеть квалификацию не смогли три лыжницы из России.

Наталья Непряева родилась 6 сентября 1995 года в Твери. В 2018 году она стала обладательницей бронзы за эстафету на зимних Олимпийских играх. В том же году лыжница получила звание заслуженного мастера спорта России, а в 2019-м два раза заняла третье место в скиатлоне и эстафете на чемпионате мира.