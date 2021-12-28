Российская лыжница накричала на соперницу из Норвегии

Конфликт между двумя лыжницами — россиянкой Натальей Непряевой и норвежкой Тириль Венг произошел в четвертьфинале спринта на первом этапе «Тур де Ски». Ссора оказалась в эфире гонки, которую вел «Матч ТВ».

Норвежка в ходе гонки наехала сопернице на лыжи, и та в итоге резко отстала, оказавшись второй на дистанции. После соревнований Непряева не сдержалась и стала громко ругаться на Венг. Та в ответ лишь улыбнулась.

Впрочем, они обе прошли в полуфинал, но будут стартовать в разных забегах.

До этого почти четыре минуты уступил победителю спринтерской гонки российский биатлонист Евгений Гараничев. Соревнования первого этапа Кубка мира проходят в шведском городе Эстерсунде. Причиной задержки российского спортсмена стали забытые лыжные палки в вакс-кабине