Российская хоккейная молодежка не забила ни одного гола впервые за 8 лет

Российские хоккеисты впервые с 2012 года потерпели поражение в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра проходила в Эдмонте и завершилась со счетом 0:2.

Российские хоккеисты не забили ни одного гола. Последний раз подобный результат был в матче со Швецией в 2012 году. В минувшем матче сборная Чехии забила два гола, выделились Филип Коффер и Мартин Ланг. В результате российская команда набрала три очка после двух матчей в группе B. До этого они победили команду США со счетом 5:3.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что много бросков было блокировано и шайбу не доводили до ворот, передает ТАСС. По его словам, он не будет сильно ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку. Тренер также добавил, что в ближайшие полтора дня команда займется работой над ошибками. Ларионов пообещал разнообразную игру с большим акцентом на ворота. В следующий раз сборная России сыграет 30 декабря с Австрией.