Российская гимнастка-чемпионка призналась в булимии и объявила паузу в карьере

Слухи о здоровье российской гимнастки-чемпионки Александры Солдатовой оказались не беспочвенными. Спортсменка призналась, что страдает от булимии и сейчас лечится. Девушка решила сделать паузу в карьере, чтобы побороть недуг.

«У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье», — сказала Солдатова ТАСС.

По ее словам, она вернется в большой спорт сразу же, как приведет свое здоровье в порядок. Самочувствие девушки ухудшилось во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. На соревнованиях гимнастка потеряла сознание, из-за чего ее не взяли на чемпионат мира.

«После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться, больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка — сказала, что готова тренироваться», — рассказала спортсменка.

Она также добавила, что последние два года перенесла очень тяжело. В 2018 году произошел перелом и гимнастке пришлось пропустить чемпионат Европы.

«Тело стало настолько хрупким, что было страшно. При этом переломе я боролась с булимией, восстановилась за месяц, а в сентябре выиграла золото чемпионата мира. Вы не представляете, что я вижу, когда смотрю на эту медаль», — поделилась Солдатова.

Булимия относится к психическим заболеваниям, при котором происходит расстройство пищевого поведения. Человек постоянно испытывает чувство голода, ест, а затем пытается очистить свой организм. Иногда заболевшие пытаются вызвать рвоту, а иногда принимают различные препараты.

6 февраля СМИ сообщили, что Солдатова попала в больницу с глубоким порезом на левой руке. Девушка якобы пыталась покончить с собой.

Сама Солдатова объясняла, что просто порезалась во время готовки. Несколько дней она записывала видеообращения со словами, что с ней все в порядке. Затем гимнастка сказала, что пережила моральный ужас из-за слухов.