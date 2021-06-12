Российская гимнастка Аверина стала чемпионкой Европы

Россиянка Арина Аверина взяла золото в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне. Ее сестра Дина завоевала бронзовую медаль.

В сумме за четыре упражнения чемпионка набрала 109,100 балла. Серебряная медаль досталась болгарке Боряне Калейн (107,625), третье место у Дины Авериной, которая совсем немного уступила хозяйке турнира, набрав 107,325 балла.

Сегодняшняя золотая медаль чемпионата Европы у Арины Авериной уже восьмая. 22-летняя спортсменка четыре раза завоевывала титул чемпионки мира и трижды становилась чемпионкой России.

Арина и Дина — близнецы. Их старшая сестра Полина работает тренером по художественной гимнастике.