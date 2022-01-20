Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг

Российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Агентство отметило, что Старыгина признана виновной в нарушении пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил. Срок отстранения начинается 18 января. Таким образом, в январе 2024 года она сможет вновь выступать на официальных соревнованиях.

26-летняя спортсменка выступала в танцах на льду в дуэте с Иваном Волобуевым.

На чемпионате России дуэт занял седьмое место в 2011 году и шестое место в 2012 году.

Ранее Федерация фигурного катания России на коньках объявила окончательный состав национальной команды для участия на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.