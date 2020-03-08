Российская фигуристка Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Таллине. Серебро взяла еще одна представительница России — Дарья Усачева.

Валиева исполнила два четверных тулупа — допустила небольшую помарку при приземлении с первого и блестяще сделала второй в каскаде с двойным тулупом. Остальные элементы фигуристка выполнила безупречно.

По итогам двух прокатов 13-летняя россиянка набрала 227,30 балла — 74,93 за короткую и 152,38 за произвольную программы.

«Конечно, приятно (стать чемпионкой мира), но ощущения пока что немножко… Не понимаю еще. Допустила помарку на первом тулупе. Довольна, что собралась на второй тулуп. И очень рада, что чисто откатала дальнейшую программу», — приводит РИА «Новости» слова Валиевой. Спортсменка также рассказала, что с утра все время думала о программе, о прыжках, и немного нервничала.

На втором месте россиянка Дарья Усачева. Ее суммарный результат 207,74 (68,45 + 139,29).

На третьем месте американка Алиса Лю — 204,83 (67,52 + 137,31) балла. Россиянка Майя Хромых заняла четвертое место. Она набрала 198,24 (66,78 + 131,46) балла.