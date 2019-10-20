Российская фигуристка в 15 лет выиграла этап Гран-при в США

Фигуристка из России Анна Щербакова одержала победу в первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Как сообщило РИА «Новости», после короткой программы 15-летняя Щербакова занимала четвертое место.

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За выступление с произвольной программы фигуристка получила 160,16 балла и по сумме двух прокатов набрала 227,76 балла. Этот результат принес ей победу в первом этапе.

На втором месте оказалась американка Брэди Теннелл — она получила 216,14 балла.

Елизавета Туктамышева — еще одна спортсменка из России — набрала 205,97 балла и стала третьей.

Российская фигуристка Станислава Константинова, которая также выступает на этих соревнованиях, не смогла войти в десятку лучших. Она получила 143,39 балла и заняла 11-е место.

Щербакова к своим 15 годам уже получила звание Заслуженного мастера спорта России. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и сейчас проводит свой дебютный сезон во взрослом фигурном катании.