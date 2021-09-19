Российская фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в турнире U.S. International Figure Skating Classic, который прошел в Норвуде (Массачусетс, США).

Россиянка показала лучший результат, выполняя свою произвольную программу 18 сентября (утро 19 сентября по московскому времени). За этот прокат Трусова набрала 142,05 балла, отметил «Спорт-Экспресс».

В общей сложности по итогам короткой и произвольной программ россиянка заработала 216,80 балла, что позволило ей обойти своих соперниц.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон. Ее общий результат по итогу двух программ составил 212,40 балла. Замыкает тройку лидеров американка Габриэлла Иццо с результатом 182,76 балла.

Александра Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, а также 17-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.