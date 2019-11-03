Российская фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная на этапе Гран-при в Гренобле обошла по очкам олимпийскую чемпионку Алину Загитову и завоевала первое место.

Косторная с большим отрывом лидировала и в короткой, и в произвольной программе, набрав в общей сложности 236 баллов, пишет Sports.ru. Алена Косторная знаменита своим легким, грациозным катанием. Она также является одной из немногих фигуристок, которые умеют исполнять сложный тройной аксель.

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Российская чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова заняла второе место, набрав 216,06 балла, а третье место досталось американке Мэрайе Белл (212,89).

Другая российская фигуристка Мария Сотскова заняла 11-е место, набрав 144,89 балла.

Ранее в СМИ сообщалось, что фигуристка Александра Трусова на этапе Гран-при в Канаде установила мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по общей сумме баллов за две программы. Двукратная чемпионка мира и серебряные призер Олимпийских игр Евгения Медведева стала пятой.