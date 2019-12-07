Российская фигуристка Косторная побила собственный мировой рекорд

Россиянка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе по фигурному катанию. В финале Гран-при в итальянском Турине спортсменка получила 85,45 балла.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова (79,60 балла), чемпионка России Анна Щербакова на третьем с 78,27 балла.

Предыдущий рекорд также принадлежал Косторной — 85,04 балла судьи выставили ей на этапе Гран-при в японском Саппоро.

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Фигуристка стала победительницей финала юниорской серии Гран-при в прошлом сезоне, за год до этого она заняла второе место. В 2019 году 16-летняя Косторная одержала победы на этапах Гран-при в Саппоро и во французском Гренобле.

По итогам второго соревновательного дня в Турине российская сборная завоевала три медали — в юниорском женском катании золото досталось Камиле Валиевой, бронза — Дарье Усачевой. Также бронзовые награды получили Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнованиях взрослых пар.

В субботу 7 декабря женщины представят на соревнованиях произвольную программу.