Спорт 07 сентября 2023, 15:29 Российская фигуристка Дарья Усачева заявила о завершении карьеры

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Российская фигуристка Дарья Усачева, которой в мае исполнилось 17 лет, заявила, что приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Okko Sport.

По словам юной спортсменки, она осознала, что очень устала, когда накатывала старую короткую программу. Дарья Усачева объяснила, что все хорошо обдумала. Она взвесила все за и против, оценила свои перспективы и решила уйти из спорта.

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