Фигуристка Аделия Петросян показала четверной риттбергер во время выступления с произвольной программой на Кубке России в Перми. Она стала первой в истории спортсменкой, показавший этот прыжок.

Соревнование транслировалПервого канала. Петросян стала первой в истории женского одиночного катания, кто исполнил четверной риттбергер на первенстве. Судьи поставили 14-летней спортсменке 147,15 балла. Всего девушка получила 213,26 балла и заняла второе место, победительницей стала Софья Муравьева с 216,64 балла.

Аделия Петросян в прошлом сезоне получила золото на Кубке России среди юниоров, ее тренером является Этери Тутберидзе.

Риттбергер в фигурном катании — это реберный прыжок, во время его выполнения все тело, кроме ноги, разворачивается против часовой стрелки.

В конце октября россиянка Камила Валиева победила во втором этапе международного турнира по фигурному катанию Skate Canada и установила два мировых рекорда.