Российская дзюдоистка Давыдова завоевала серебро на чемпионате Европы

Россиянка Дарья Давыдова стала второй на чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 63 килограммов. Золото завоевала олимпийская чемпионка словенка Тина Трстеняк, сообщил ТАСС.

Бронзовые медали взяли нидерландская спортсменка Санне Вермеер и представительница Словении Андрея Лески. Соревнования проходят в Лиссабоне и завершатся 18 апреля.

Серебряная медаль Дарьи — ее первый трофей в индивидуальном первенстве на чемпионате Европы. Ранее 30-летняя российская спортсменка завоевывала золото и серебро в командных соревнований на ЧЕ. Помимо этого, в 2017 году Дарья стала чемпионкой России. В ее копилке еще четыре бронзовые и одна серебряная медаль российского первенства.

-