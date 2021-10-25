Российская чемпионка назвала унизительным отсутствие трансляции ЧМ по гимнастике

Чемпионат мира по спортивной гимнастике, который накануне завершился в Японии, не транслировал ни один российский телеканал. Гимнастка Ангелина Мельникова, которая привезла из Китакюсю полный комплект наград турнира, в разговоре с ТАСС назвала это унизительным и обидным.

«Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта», — приводит агентство слова спортсменки.

Мельникова отметила, что после этого о популяризации спорта в России говорить нельзя. Гимнастка поделилась мнением о том, что ее выступление на престижных международных соревнованиях не смогли посмотреть ни родители, ни друзья. Она назвала это ужасным.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершился в воскресенье, 24 октября. Мельникова взяла золото в личном многоборье. Ее награда стала для сборной России единственной медалью высшей просьбы на турнире. Она также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.