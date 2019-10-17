Российская биатлонистка войдет в сборную Белоруссии
Биатлонистка Аделина Сабитова войдет в сборную Белоруссии. Спортсменка ожидает одобрения от Международного союза биатлонистов, сообщил ТАСС.
22-летняя Сабитова выступала от Удмуртии. На чемпионате страны она заняла сорок четвертое место в спринте. В состав сборной России лыжница не входила, сообщил портал «Утро.ру».
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Вместе с Белорусской федерацией биатлона Сабитова обратилась в Союз биатлонистов России с прошением о переходе, и оно было удовлетворено. Теперь ожидается международное подтверждение.
Ранее Ольга Подчуфарова, бронзовый призер Чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете рассказала, что переходит в сборную Словении.