Российская биатлонистка пожаловалась на питание в Пекине, организаторы исправились

Питание российской биатлонистки Валерии Васнецовой в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине улучшили после ее жалоб. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Организаторы Игр в Пекине отреагировали на жалобы Васнецовой и уже в следующий раз принесли ей набор продуктов, который устроил россиянку, рассказал Аверьянов.

Ранее Васнецова в своем Instagram пожаловалась на плохое питание и призналась, что почти не ест ничего из предложенных блюд, сообщил RT.

Биатлонистка попала в карантинный отель после сдачи двух положительных тестов на коронавирус в Пекине. Таким образом, она пропустит всю программу соревнований, вместо нее СБР вызвал на турнир Евгению Буртасову.

Первые биатлонные соревнования на Олимпиаде пройдут 5 февраля, команды выступят в смешанной эстафете.

Накануне в Пекине состоялась церемония открытия Игр, ее посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Олимпийский турнир продлится до 20 февраля.