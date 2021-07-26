Российская бадминтонистка Евгения Косецкая стартовала с победы на Олимпиаде

Россиянка Евгения Косецкая победила в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону. Ее соперницей была Ивонн Ли.

Российская спортсменка выиграла со счетом 2-0 (22:20, 22:15). Следующую игру Косецкая проведет 28 июля. Она будет играть против бронзового призера Олимпийских игр - 2016 японки Нодзоми Окухары.

На турнире в этом году бадминтонистки разбиты на 14 групп, в каждой участвуют по три-четыре человека. В плей-офф выйдут победители групп.

Евгения Косецкая к 26 годам имеет серебряную медаль чемпионата Европы — 2018, серебряную медаль чемпионата Европы — 2015, бронзовый призер в парах чемпионата Европы — 2019.

Финал женского одиночного турнира по бадминтону состоится 1 августа.