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    26 июля 2021, 05:38

    Российская бадминтонистка Евгения Косецкая стартовала с победы на Олимпиаде

    Екатерина Шамина

    Россиянка Евгения Косецкая победила в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону. Ее соперницей была Ивонн Ли.

    Российская бадминтонистка Евгения Косецкая стартовала с победы на Олимпиаде

    Российская спортсменка выиграла со счетом 2-0 (22:20, 22:15). Следующую игру Косецкая проведет 28 июля. Она будет играть против бронзового призера Олимпийских игр - 2016 японки Нодзоми Окухары.

    На турнире в этом году бадминтонистки разбиты на 14 групп, в каждой участвуют по три-четыре человека. В плей-офф выйдут победители групп.

    Евгения Косецкая к 26 годам имеет серебряную медаль чемпионата Европы — 2018, серебряную медаль чемпионата Европы — 2015, бронзовый призер в парах чемпионата Европы — 2019.

    Финал женского одиночного турнира по бадминтону состоится 1 августа.