Российская 16-летняя чемпионка поделилась планами по уходу из фигурного катания

Россиянка Алена Косторная, являющаяся чемпионкой Европы по фигурному катанию, рассказала о своих планах по уходу из спорта. После льда девушка хочет отдать себя медицине.

Косторная считает, что в фигурном катании из-за высокой конкуренции невозможно выступать до 30 лет, приводит ее слова Олимпийский канал.

«На первом месте ты точно не будешь из-за 15-летних девочек с четверными прыжками», — пояснила она, добавив, что попробует откатать этот сезон, а потом выступить на Олимпиаде. По ее словам, она не ждет, что завоюет золотую медаль в Пекине.

Косторная поделилась, что после окончания карьеры она хочет уйти в медицину. В частности, стать нейрохирургом.

«Там много разных болезней. Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал, потому что риски высоки», — рассказала 16-летняя чемпионка. По ее мнению, в этой профессии много адреналина.

Косторная завоевала золотую медаль на чемпионате Европы и в финале Гран-при в 2019/2020 сезоне. Она является подопечной тренера Этери Тутберидзе, которую на днях признали лучшим тренером года.