Россиянку заподозрили в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Полиция Франции совместно с Теннисной антикоррупционной организацией изучает матч первого круга в парном разряде с участием 25-летней россиянки. Должностные лица подозревают Сизикову в участии в договорной встрече. В паре с американкой Мэдисон Бренгл она проиграла тандему из румынок Андреи Мита и Патриции Марии Циг.

Правоохранители обратили внимание на подозрительные ставки на то, что пара Сизиковой и Бренгл проиграет пятый гейм второго сета. Объем ставок на победу Циг и Миту достиг нескольких сотен тысяч евро, что аномально по меркам парного тенниса. В итоге россиянка совершила две двойных ошибки, из-за чего и проиграла гейм с сухим счетом.

По итогам матча, счет 7:6 (10:8), 6:4 в пользу спортсменок из Румынии.

Сизикова — 91-я ракетка мира в парном разряде, работает в профессиональном теннисе с 2011 года. Она выиграла один раз турнир WTA в парном разряде и 43 соревнования под эгидой ITF.