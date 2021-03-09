Россиянки впервые в истории РФ завоевали золото в парном могуле

Виктория Лазаренко и Анастасия Смирнова стали финалистами чемпионата мира в Алма-Ате (Казахстан) в парном могуле. Таким образом фристайлистки принесли России первое в истории золото в этой дисциплине.

Как написало РИА «Новости», Лазаренко в полуфинале одержала победу над канадкой Софиан Ганьон. Смирнова оказалась сильнее Анастасии Городко из Казахстана.

Ранее Анастасия Смирнова получили бронзовую медаль в дисциплине «могул», отметил портал skiguru.ru. Она получила 79,41 балла. Победительницей Чемпионата мира на этом этапе стала француженка Перрин Лаффонт (82,11), серебро завоевала Юлия Галышева (79,52) из Казахстана.

Виктория Лазаренко и еще одна россиянка — Анастасия Первушина — не смогли вышли в суперфинал. В итоговом протоколе они заняли девятое и восемнадцатое места соответственно.

В соревнованиях мужчин по той же дисциплине россиянин Никита Новицкий оказался четвертым. Золото завоевал канадец Микаэль Кингсбери, серебро — Бенджамин Каве, бронзу — казахстанский фристайлист Павел Колмаков. Чемпионат мира завершится 11 марта.