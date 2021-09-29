Россиянки оказались среди претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Среди претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации оказались россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Информация об этом была опубликована на странице организации в Facebook.

Голосование будет проходить до 3 октября в социальных сетях ассоциации. Его результаты могут принести кандидатам преимущество в размере 25%. Итоги будут объявлены на церемонии в Лозанне 16 октября.

Среди других претенденток на награду британка Кили Ходжкинсон, нидерландки Сифан Хассан и Фемке Бол, итальянка Антонелла Пальмизано, португалка Патрисия Мамона и полька Мария Андрейчик.

На Олимпиаде в Токио прыгунья в высоту Ласицкене выиграла золото. Прыгунья с шестом Сидорова на Играх в Японии завоевала серебряную медаль. В нынешнем сезоне обе спортсменки также стали победительницами Бриллиантовой лиги.