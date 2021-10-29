Россиянки досрочно выиграли медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике досрочно выиграла неофициальный медальный зачет чемпионата мира в Японии. На втором месте — команда из Белоруссии.

На счету россиянок пять золотых медалей. Три золота завоевала Дина Аверина, еще два сборная получила за групповое многоборье и за победу в командном турнире. Помимо этого, у российских гимнасток в активе три серебряные и одна бронзовая награда.

Сборная Белоруссии заработала на ЧМ одно золото, одно серебро и четыре бронзовые медали. Итальянская команда оказалась на третьей строчке. У них нет ни одной золотой медали, но есть две серебряные и одна бронзовая награда.

Сегодня Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, побив рекорд легендарной Евгении Канаевой. Серебряная призерка Олимпийских игр Яна Батыршина в комментарии RT не исключила, что Аверина сможет стать единственной в истории 18-кратной чемпионкой мира.