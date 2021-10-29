Россиянки досрочно выиграли медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике
Сборная России по художественной гимнастике досрочно выиграла медальный зачет на чемпионате мира
Сборная России по художественной гимнастике досрочно выиграла неофициальный медальный зачет чемпионата мира в Японии. На втором месте — команда из Белоруссии.
На счету россиянок пять золотых медалей. Три золота завоевала Дина Аверина, еще два сборная получила за групповое многоборье и за победу в командном турнире. Помимо этого, у российских гимнасток в активе три серебряные и одна бронзовая награда.
Сборная Белоруссии заработала на ЧМ одно золото, одно серебро и четыре бронзовые медали. Итальянская команда оказалась на третьей строчке. У них нет ни одной золотой медали, но есть две серебряные и одна бронзовая награда.
Сегодня Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, побив рекорд легендарной Евгении Канаевой. Серебряная призерка Олимпийских игр Яна Батыршина в комментарии RT не исключила, что Аверина сможет стать единственной в истории 18-кратной чемпионкой мира.