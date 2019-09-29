Россиянка взяла золото в прыжках с шестом на ЧМ-2019
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Результат Сидоровой позволил российской команде положить в копилку первую золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проводится в столице Катара Дохе. Российская команда на соревнованиях выступает под нейтральным флагом. Причиной этому является продление дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Только Анжелике Сидоровой удалось покорить высоту в 4,95 метра. Это личный рекорд российской легкоатлетки. Выше планку поднимали только трижды в истории: на 5 метров американка Сэнди Моррис, на 5,03 метра ее соотечественница Дженнифер Сур и на 5,06 метра россиянка Елена Исинбаева.
На чемпионатах мира за последние шесть лет российские прыгуны с шестом ни разу не поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала почета. В последний раз золото выигрывала Елена Исинбаева —на чемпионате мира 2013 года.
Анжелика Сидорова впервые в жизни покорила главную высоту мирового чемпионата. Она дважды была серебряным призером чемпионатов мира в помещениях. Сидорова является чемпионкой Европы и двукратной победительницей европейских чемпионатов в помещениях.