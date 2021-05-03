Россиянка Тамара Тансыккужина вновь стала чемпионкой мира по шашкам
Россиянка Тамара Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по шашкам. В финале она обыграла польку Наталью Садовскую, сообщил ТАСС.
Финальный матч из девяти раундов прошел в Варшаве.
Соревнования запомнились происшествием с российским флагом. Во время четвертого раунда, 27 апреля, организаторы встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки прямо во время встречи.
Убрать российскую символику решили под угрозой исключения Всемирной федерации шашек из Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Тансыккужина после этого допустила грубую ошибку и проиграла. Спортсменка отмечала, что эта партия могла оказаться ключевой для исхода чемпионата, поскольку она начала отставать по очкам от Садовской.
Федерация шашек России попросила Всемирную федерацию шашек расследовать инцидент с флагом.
До декабря 2022 года российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Также вместо гимна России используется музыка Чайковского. Это связано с правками в базе Московской антидопинговой лаборатории.