Россиянка Тамара Тансыккужина вновь стала чемпионкой мира по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по шашкам. В финале она обыграла польку Наталью Садовскую, сообщил ТАСС.

Финальный матч из девяти раундов прошел в Варшаве.

Соревнования запомнились происшествием с российским флагом. Во время четвертого раунда, 27 апреля, организаторы встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки прямо во время встречи.

Убрать российскую символику решили под угрозой исключения Всемирной федерации шашек из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Тансыккужина после этого допустила грубую ошибку и проиграла. Спортсменка отмечала, что эта партия могла оказаться ключевой для исхода чемпионата, поскольку она начала отставать по очкам от Садовской.

Федерация шашек России попросила Всемирную федерацию шашек расследовать инцидент с флагом.

До декабря 2022 года российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Также вместо гимна России используется музыка Чайковского. Это связано с правками в базе Московской антидопинговой лаборатории.