Россиянка получила золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Ей удалось опередить двух соперниц из США, написал сайт IncNews.

Спортсменке в финале удалось набрать 56,632 балла. Конкурентка Ангелины Лиэнн Вонг уступила ей со счетом 56,340, а Кайлу ди Челло заняла третье место с результатом 54,566 балла. Четвертое место также досталось россиянке Владиславе Уразовой. Ее результат составил 53,598 балла.