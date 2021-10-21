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    21 октября 2021, 18:05

    Россиянка получила золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Ангелина Мельникова опередила двух соперниц из США

    Оксана Лавнюженко

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Ей удалось опередить двух соперниц из США, написал сайт IncNews.

    Спортсменке в финале удалось набрать 56,632 балла. Конкурентка Ангелины Лиэнн Вонг уступила ей со счетом 56,340, а Кайлу ди Челло заняла третье место с результатом 54,566 балла.

    Четвертое место также досталось россиянке Владиславе Уразовой. Ее результат составил 53,598 балла.