Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (турнире «Ролан Гаррос») победила россиянка. Теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала верх над соперницей из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Победу российской спортсменки в Twitter Roland Garros назвали достойной ожидания.

Встреча длилась более двух с половиной часов и завершилась после трех сетов со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу 29-летней Павлюченковой.

В следующем круге ей предстоит встреча со спортсменкой из Словении Тамарой Зиданшек.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Анастасия Павлюченкова занимает 32-ю строку. Она победила в 12 турнирах организации в одиночном разряде, показав лучший результат в 2011 году: тогда россиянка на Открытом чемпионате Франции вышла в ¼ финала. Участие в полуфинале турниров серии Большого шлема будет для нее первым за всю историю карьеры.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Их общий призовой фонд составил 34 миллиона евро, или более трех миллиардов рублей.