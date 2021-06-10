Россиянка Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек и вышла в финал Открытого чемпионата Франции, который в эти дни проходит в Париже. Это первый в ее карьере финал турнира Большого шлема.

Россиянка обыграла Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Встреча длилась один час и 34 минуты. В четвертьфинале она одержала верх над спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 за два часа 33 минуты.

За победу в турнире Павлюченкова поборется чешкой Барборой Крейчиковой или гречанкой Марией Саккари — спортсменки еще не сыграли друг с другом в полуфинале. Анастасии Павлюченковой 29 лет. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает 32-ю строчку.