Россиянка Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Открытого чемпионата Франции чешке Барборе Крейчиковой. Поединок закончился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу спортсменки из Чехии.

Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос». 10 июня в полуфинале турнира она одержала верх над словенкой Тамарой Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.

Крейчикова вышла в финал «Ролан Гаррос» после победы над гречанкой Марией Саккари.

Анастасии Павлюченковой 29 лет. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает 32-ю строчку. Она стала первой российской теннисисткой, которая пробилась в финал турнира Большого шлема за последние шесть лет.