Россиянка Паутова взяла серебро в марафоне на Паралимпиаде в Токио

Российская легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебряную медаль в марафоне на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка принимала участие в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

Россиянка преодолела дистанцию за три часа четыре минуты 16 секунд. Золотую медаль завоевала японка Мисато Мичисита — ее результат 3:00.50, бронзу взяла представительница ЮАР Лузанн Кутзее. Она пришла к финишу через 3:11.13.

На счету российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, отметил ТАСС. В медальном зачете Паралимпиады они занимают третье место. На первой строчке находится сборная Китая (95-58-51), вторыми идут спортсмены из Великобритании (41-38-43). Завершатся паралимпийские игры в Токио в воскресенье, 5 сентября.

Сборная Китая накануне досрочно стала победителем в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Китай продолжает побеждать на Паралимпиаде с 2004 года. В 2016 году на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро китайская команда завоевала 239 медалей. Это стало рекордом.