Россиянка Орлова взяла золото в слоупстайле на юниорском ЧМ

Фристайлистка Ксения Орлова победила в слоупстайле на юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Соревнования проходят в Красноярске.

В финале она набрала 86,50 балла. Серебряная медаль у Мюриэль Мор из Германии. Ее результат 81,25 балла. Бронзу завоевала швейцарка Мишель Рагет. После последней попытки она набрала 69,25 балла.

В соревнованиях мужчин в слоупстайле победу одержал чех Матей Шванцер с результатом 92 балла. Второе место занял Даниэль Бахер из Австрии (84,50), а третье — Хенри Сильдару из Эстонии (79,50). Из россиян лучшим стал Максим Синкевич. Он получил 48,25 балла и занял девятое место.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в эти дни проходит на трассах кластера «Сопка» в Красноярске. Соревнования закончатся 27 марта. В 2019 году Ксения Орлова заняла шестое место в слоупстайле на чемпионате мира среди юниоров в Клаппене.