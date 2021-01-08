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    08 января 2021, 19:01

    Россиянка Непряева стала первой в гонке «Тур де Ски»

    Анатолий Минкин

    Российская лыжница Наталья Непряева стала золотой медалисткой масс-старта классическим ходом на соревнованиях «Тур де Ски». Об этом сообщило РИА «Новости».
    Россиянка Непряева стала первой в гонке «Тур де Ски»

    Спортсменка пробежала дистанцию за 30 минут и 35,5 секунды. Второе место досталось германской лыжнице Катарине Хеннинг, которая не успела на 2,4 секунды за Непряевой. Третьей пришла шведка Эбба Андерссон с результатом +4,1 секунды.

    Как сообщила «Газета.ru», Непряева на протяжении всей гонки держала высокий темп и перед последним подъемом вместе с Андерссон и немкой Хеннинг определила тройку лидеров, которые до последнего боролись за золото.

    «Сложилась очень тяжелая борьба на трассе. Рада, что у меня получилось хорошо провести гонку. Самочувствие возвращается. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Цель на оставшиеся гонки „Тур де Ски“ — подняться как можно выше в общем зачете и показать максимум», — оценила спортсменка прошедшую гонку.

    Главный приз в мужском масс-старте взял Александр Большунов. Это уже его пятая золотая медаль на этих соревнованиях.