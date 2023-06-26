Спорт 26 июня 2023, 22:00 Россиянка Касаткина обыграла украинку Калинину в первом круге престижного турнира в Великобритании Первая ракетка России Касаткина обыграла украинскую спортсменку Калинину со счетом 2:0 РИА «Новости»

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Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла украинскую спортсменку Ангелину Калинину в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в городе Истбурне в Великобритании. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу российской теннисистки.

Встреча длилась один час 14 минут. После игры спортсменки не пожали друг другу руки. Это стало уже традицией для матчей с участием российских и украинских спортсменов.

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Следующей соперницей Касаткиной станет чешская теннисистка Каролина Плишкова. Победитель турнира в Истбурне получит более 780 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира ужесточили правила для участия спортсменов из России и Белоруссии. Теперь теннисисты должны будут доказывать, что не связаны контрактами с компаниями из черных списков. Под запретом также связь с бизнесом, которым управляют люди из санкционных списков.