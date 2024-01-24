Спорт 24 января 2024, 18:25 Россиянка Калинская проиграла китаянке в четвертьфинале Australian Open Российская теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open РИА «Новости»

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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open. Спортсменка не смогла выйти в полуфинал турнира.

Встреча состоялась 24 января и продлилась три сета. Теннисистка из Китая одержала победу со счетом 6:7, 6:3, 6:1. Представительницы РФ и КНР провели на корте 2 часа 20 минут.

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Калинская впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала турнира серии Большого шлема. Китаянка, которая находится на 15-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые добралась до полуфинала мэйджора.

Российский теннисист Андрей Рублев 23 января проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

По данным сайта kp.ru, вторая ракетка мира, Арина Соболенко из Белоруссии, разгромила на Australian Open пятую соперницу подряд. Речь идет о представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.