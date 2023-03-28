28 марта 2023, 13:37
Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал Miami Open
Теннисистка из России Екатерина Александрова победила канадскую спортсменку Бьянку Андрееску и вышла в четвертьфинал Miami Open. Об этом сообщил RT.
Первый тайм выиграла Екатерина Александрова, а второй так и не состоялся, потому что Бьянка Андрееску получила травму и не смогла продолжить игру.
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Как добавило ИА Nation News, в четвертьфинале россиянка встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.
Теннис
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