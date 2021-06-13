Россиянка Дина Аверина взяла три золота на ЧЕ по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в упражнении с лентой на чемпионате Европы в Варне. Это уже третья золотая медаль турнира в копилке спортсменки.

Аверина набрала 24,7 балла. Второе место у гимнастки из Белоруссии Арины Горносько (23,2). Бронзовую медаль с результатом 22,6 балла завоевала сестра Дины — Арина Аверина. Девушки выиграли четыре из пяти золотых медалей в индивидуальных дисциплинах на этих соревнованиях.

Ранее Дина победила в упражнении с обручем и в упражнении с мячом. 12 июня Арина стала чемпионкой мира в многоборье.

Дина Аверина 13 раз становилась чемпионкой мира, три раза — абсолютной чемпионкой мира, восемь раз — чемпионкой Европы и дважды — абсолютной чемпионкой России.