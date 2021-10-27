Россиянка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина, став 14-кратной чемпионкой мира, взяла еще одну золотую награду на чемпиона мира в Японии. Она стала первой в упражнениях с мячом.

Сестра Дины Арина Аверина, оказавшаяся только на шестой строчке в состязаниях с обручем, на этот раз стала второй.

За выступление с мячом Дине Авериной присудили 29,125. Арина смогла обойти всех, кроме сестры, и получила 27,675.

Израильская спортсменка Линой Ашрам, которой присудили золото на ОИ в Токио, в чемпионате не участвовала. Также на ЧМ не было болгарской команды.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ранее сообщила, что Израиль запретил российским спортсменкам участвовать в предолимпийском турнире.

«Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», — заявила она.