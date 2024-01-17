Спорт 17 января 2024, 07:40 Россиянка Андреева за 54 минуты разгромила Жабер на Australian Open Мирра Андреева обыграла Онс Жабер и вышла в третий круг Australian Open Мирра Андреева / РИА «Новости»

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Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Встреча, состоявшаяся в Мельбурне, закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу молодой спортсменки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Андреева и Жабер провели на корте всего 54 минуты. Россиянка, находящаяся на 47-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации, легко выиграла у 29-летней Жабер, посеянной в первом турнире Большого шлема под шестым номером.

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Представительница Туниса — самая высокорейтинговая соперница Андреевой, которую ей удалось победить. Теперь теннисистку ждет матч с победительницей встречи Камиллы Рахимовой (Россия) и Дианы Парри (Франция).

В декабре Андреева проиграла в выставочном турнире в Бур-де-Пеаж 22-летнему французскому теннисисту Янису Газуани Дюрану, который заменил отказавшуюся от матча с россиянкой Марту Костюк.