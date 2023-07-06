Спорт 06 июля 2023, 05:22 Россиянка Андреева вышла во второй круг дебютного Уимблдона Теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона-2023 Pxhere

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Российская теннисистка Мирра Андреева победила китаянку Ван Сиюй в матче первого круга Уимблдона, который проходит в Лондоне. Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 16-летней россиянки.

В основную сетку Андреева вышла через квалификацию. У ее сопернице в этой игре — китаянки Ван Сиюй — не было номера посева.

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Для российской теннисистки эта игра стала первой в основной сетке Уимблдона. Во втором круге юной спортсменке предстоит встреча с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, у которой 10-й номер посева.

Уимблдон-2023 году стартовал 3 июля. Международный турнир продлится до 16 июля.

Россиянка Мирра Андреева находится на 102-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В июне российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в немецком городе Халле. Он обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Спортсмены были на корте два часа 12 минут.