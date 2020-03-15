Россиянину не достался приз за победу на лыжном Кубке мира. Финал отменили из-за коронавируса

Большунов стал первым спортсменом, завоевавшим Хрустальный глобус в новейшей истории России. До этого подобное удавалось лишь советским лыжникам.

Все основные конкуренты 23-летнего российского лыжника — представители Норвегии — снялись с соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Для Большунова отмена последних этапов Кубка оказалась испорченным праздником.

«Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один», — привел его слова ТАСС.

Спортсмен считает, что в этом году награду все-таки вручат, но когда это произойдет, будет решать Международная федерация лыжного спорта (FIS).