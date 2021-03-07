Россиянину Большунову присудили серебро в марафоне на ЧМ после финиша со сломанной палкой

Жюри дисквалифицировало норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который финишировал первым в гонке на 50 километров на чемпионате мира. Сборная Норвегии подала протест.

После дисквалификации первое место должно достаться Иверсену, второе — Большунову.

Гонка прошла 7 марта в Оберстдорфе, Германия. Золото сначала завоевал норвежец Йоханнес Клебо, который пробежал марафон за два часа 10 минут и 52,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен. На финишной прямой Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись от него, россиянин поставил палку себе между ног и сломал ее. Он финишировал с одной палкой, пропустив вперед еще и Эмиля Иверсена.

Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. Большунов анонсировал бойкот церемонии награждения мужского марафона. Он посчитал итоги гонки нечестными и собрался «идти домой». Спортсмен также не верил, что судьи примут решение в его пользу.

Еще три россиянина вышли на дистанцию, но не попали в первую десятку. Алексей Червоткин занял 15-е место, Илья Семиков — 16-е, а Евгений Белов — 20-е.